В Челябинской области за нарушения карантина закрыли еще три ИП

Деятельность трех индивидуальных предпринимателей приостановлена на 20 суток за нарушение ограничительных мер в Миассе Челябинской области, сообщили в УФССП региона.

- Нарушения режима самоизоляции выявлены во время рейда Роспотребнадзора и полиции Миасса, - сообщила представитель УФССП региона Ольга Шебанова. - Два предпринимателя, оба уроженца Республики Таджикистан, невзирая на запрет, продолжали торговать мужской одеждой, головными уборами и сумками на рынке "Народный". Еще один предприниматель, предоставляющий услуги по заполнению документов для миграционной службы, принимал граждан в своем офисе.

В отношении каждого ИП составлены протоколы о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия (статья 6.3 КоАП РФ), рассмотрев которые, суд признал вину нарушителей.

Работа всех трех ИП была прекращена еще в ходе проверки. Однако приставы возбудили исполнительные производства и опечатали павильоны вещевого рынка и офис нарушителей. Сохранность печатей будет проверяться в ежедневном режиме, отметили в УФССП.