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10.04.2020 17:47
Рубрика: Культура

"Русские сезоны" приглашают 10 апреля в Эльбскую филармонию в Гамбурге

Текст: Ирина Корнеева
10 апреля в 20.00 по московскому времени можно будет чудом оказаться в Эльбской филармонии в Гамбурге. Музыкальное сообщество знает, что это действительно один из самых современных, самых узнаваемых и необыкновенно красивых музыкальных залов в Европе.
Фото: предоставлено "Русскими сезонами" Фото: предоставлено "Русскими сезонами"
Фото: предоставлено "Русскими сезонами"

Онлайн-проект Stay home with Russian Seasons транслирует концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, однажды прозвучавший там завершающим аккордом "Русских сезонов в Германии". А сегодня возвращающий в мир тех незабываемых музыкальных мгновений, когда по самому строгому гамбургскому счету у людей вырастают крылья - на сцене ли, в зале; у тех ли, кто божественно (sic!) в тот вечер играли, или же тех, кто гениально их слушали...

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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В знаменитой Эльбской филармонии "Трио-сонату" Альфреда Шнитке в переложении для струнного оркестра Юрия Башмета, премьерные "Пять отражений на тему каприса Паганини" современного композитора Кузьмы Бодрова и струнный секстет "Воспоминание о Флоренции" Петра Чайковского музыканты исполнили на инструментах итальянских мастеров XVII-XVIII веков - пяти скрипках, двух альтах и виолончели. Концерт посвятили памяти Альфреда Шнитке.

Трансляции проекта Stay home with Russian Seasons за две с половиной недели с начала онлайн-показов посмотрели в мире уже более 2 миллионов зрителей. Свой голос за классическую музыку и искусство в самоизоляции можно отдать на сайте.

Культура Музыка Классика Гид-парк Театр с Ириной Корнеевой

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