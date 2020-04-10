"Русские сезоны" приглашают 10 апреля в Эльбскую филармонию в Гамбурге

10 апреля в 20.00 по московскому времени можно будет чудом оказаться в Эльбской филармонии в Гамбурге. Музыкальное сообщество знает, что это действительно один из самых современных, самых узнаваемых и необыкновенно красивых музыкальных залов в Европе.

Онлайн-проект Stay home with Russian Seasons транслирует концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, однажды прозвучавший там завершающим аккордом "Русских сезонов в Германии". А сегодня возвращающий в мир тех незабываемых музыкальных мгновений, когда по самому строгому гамбургскому счету у людей вырастают крылья - на сцене ли, в зале; у тех ли, кто божественно (sic!) в тот вечер играли, или же тех, кто гениально их слушали...

В знаменитой Эльбской филармонии "Трио-сонату" Альфреда Шнитке в переложении для струнного оркестра Юрия Башмета, премьерные "Пять отражений на тему каприса Паганини" современного композитора Кузьмы Бодрова и струнный секстет "Воспоминание о Флоренции" Петра Чайковского музыканты исполнили на инструментах итальянских мастеров XVII-XVIII веков - пяти скрипках, двух альтах и виолончели. Концерт посвятили памяти Альфреда Шнитке.

Трансляции проекта Stay home with Russian Seasons за две с половиной недели с начала онлайн-показов посмотрели в мире уже более 2 миллионов зрителей. Свой голос за классическую музыку и искусство в самоизоляции можно отдать на сайте.