Советский Франкенштейн: микроавтобус, сделанный из "РАФа" и "Волги"

Это - совершенно уникальный микроавтобус "Афалина" авторства Алексея Арсеньева. В 70-х годах инженер-самоучка трудился автослесарем в московском гараже МВД, а в свободное время предавался главному хобби - конструированию автомобилей по собственным проектам.

В случае с "Афалиной" за основу была взята платформа микроавтобуса РАФ-977Д, на которую удалось водрузить кузовные панели от ГАЗ 21 и ГАЗ 22. От "Волг" использовались светотехника, решетка радиатора, часть капота и багажной двери, фрагменты крыльев и боковых дверей. "РАФ" 977 поделился колесными арками, а зеркала и колпаки на колеса были взяты от лимузина ЗИЛ. Боковые молдинги позаимствованы у ГАЗ-13 "Чайка". Недостающие фрагменты кузовостроитель попросту заполнил листами металла.

Что примечательно, конечный результат не выглядит кустарно. "Афалина" смотрится органично и даже передает дух эпохи. Кстати, афалина - это большой или бутылконосый дельфин, и во внешности творения Алексея Арсеньева действительно прослеживается сходство с водным млекопитающим. Словом, за дизайн ставим "пятерку".

Не менее оригинально был решен салон "Афалины". Здесь использованы элементы декора от "Чайки" и приборная панель от ГАЗ-12 (до 1957 года - ЗИМ ) - длиннобазного седана, выпускавшегося на ГАЗе с 1949 по 1960 год. Боковые окна снабжены стеклоподъемниками. 75-сильный бензиновый мотор от ГАЗ 21А размещен между передними сиденьями и накрыт звукоизолирующей крышкой, наподобие схемы, примененной в "Буханке" (УАЗ-452) и "Шишиге" (ГАЗ-66). При этом, увы, вылез эргономический недостаток - рычаг трехступенчатой механической трансмиссии расположился в районе правого колена водителя, что затрудняло процесс переключения.

В рулевом управлении были применены детали от автомобилей семейства "Волга" и "РАФ". А именно - рулевое колесо и колонка с валом были взяты от "Волги", а червячный редуктор с сошкой и тягами - от "РАФа". Кроме того, на автомобиле установлено сразу два топливных бака общим объемом 80 литров.

Между передними сиденьями и пассажирским салоном была установлена перегородка, которая служит одновременно для усиления кузова. За перегородкой был организованы два просторных ряда. На самой "галерке" мастер установил удобный трехместный диван, а для пятого пассажира было организовано отдельное сидение, располагающееся между кабиной и диваном. Кроме того, "Афалина" могла похвастать просторным багажным отделением.

Известно, кстати, почему не использовался более мощный силовой агрегат. Дело в том, что в семидесятых и восьмидесятых годах существовали ограничения как на длину самодельного транспорта, так и на мощность двигателей. Зато Алексей Арсеньев, как видно, сумел поставить свой чудо-автомобиль на учет - у "Афалины" имеется ПТС, читай - допуск на дороги общего пользования.

К сожалению, Алексей Арсеньев уже ушел из жизни, а его творение в настоящее время находится в Музее ретро-автомобилей на Рогожском валу. Это весьма большой и известный частный музей, в котором представлена обширная коллекция автомобилей всех времен и народов.