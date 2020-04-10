Указ губернатора Свердловской области от 10 апреля 2020 года № 175-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Свердловской области и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Свердловской области, в соответствии со статьей 102 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ и от 07.04.2020 № 163-УГ, изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктами 3-1 и 3-3 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области" постановляю:

1. Ввести на территории Свердловской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить на территории Свердловской области:

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок;

3) прием и размещение граждан в домах отдыха, базах отдыха, загородных лагерях.

3. Ограничить на территории Свердловской области работу:

1) торгово-развлекательных центров и комплексов, за исключением объектов, реализующих продовольственные товары;

2) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов, а также организаций, обеспечивающих питание работников организаций);

3) организаций, оказывающих услуги косметологов и визажистов, массажные услуги, услуги общественных бань, услуги фитнес-центров, спа-услуги общеоздоровительные и релаксирующие, услуги соляриев, иные услуги в сфере индустрии красоты (за исключением парикмахерских услуг), а также стоматологических поликлиник в части оказания плановой стоматологической помощи;

4) общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

4. Помимо ограничений, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящего указа, ограничить на территории муниципального образования "город Екатеринбург", городского округа Верхняя Пышма, городского округа Среднеуральск, Березовского городского округа, городского округа Красноуральск, Верхнесалдинского городского округа, Полевского городского округа, городского округа Богданович и города Нижний Тагил:

1) торговлю непродовольственными товарами, за исключением торговли:

непродовольственными товарами первой необходимости, включенными в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации;

на открытых рынках и ярмарках;

2) работу дошкольных образовательных организаций, за исключением частных дошкольных образовательных организаций и дежурных групп для детей дошкольного возраста, создаваемых в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

5. Жителям Свердловской области соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), не допускать одновременного нахождения в салоне легкового автомобиля более двух человек (за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и (или) близкими родственниками).

6. Государственным органам Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

7. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении, определяемого из расчета не более 1 человека на 10 кв.м площади помещения.

8. Жителям Свердловской области не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Свердловской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные частью первой настоящего пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные частью первой настоящего пункта, также не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность по оказанию необходимой помощи лицам старше 65 лет, обеспечивающим самоизоляцию на дому в соответствии с пунктом 11 настоящего указа, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

9. Обязать граждан, прибывающих в Свердловскую область с территории иностранных государств:

1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Свердловскую область;

2) сообщать о своем прибытии в Свердловскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию на горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

10. Обязать жителей Свердловской области, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 9 настоящего указа, а также лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 9 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

11. Жителям Свердловской области в возрасте старше 65 лет обеспечить по 20 апреля 2020 года самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

12. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области:

1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с письмом от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе в части соблюдения социального дистанцирования, обеспечения работников индивидуальными средствами защиты дыхательных путей и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 9 настоящего указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

13. Министерству общественной безопасности Свердловской области:

1) обеспечить работу горячей линии Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81 по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), на базе государственного казенного учреждения Свердловской области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области";

2) в соответствии с заявками Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга определить количество, точки размещения тепловизионных установок и обеспечить их приобретение и передачу для использования в аэропорту "Кольцово", на железнодорожном вокзале, Северном и Южном автовокзалах города Екатеринбурга, в Екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии "Екатеринбургский метрополитен";

3) сформировать общую потребность, обеспечить приобретение и передачу для использования средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, термометров для измерения температуры тела человека, облучателей бактерицидных, имущества для развертывания госпитальной базы Свердловской области и аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации по представленным заявкам на выделение средств из резервного фонда Правительства Свердловской области.

14. Министерству здравоохранения Свердловской области:

1) принять меры по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких медицинских организаций, расположенных на территории Свердловской области (далее - медицинские организации), в соответствии с потребностью. При необходимости принять меры для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 9 и 11 настоящего указа;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

15. Министерству образования и молодежной политики Свердловской области:

1) организовать в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся;

2) обеспечить в дошкольных образовательных организациях предварительное измерение температуры тела посетителей (в том числе детей) с отстранением от посещения этих организаций лиц с повышенной температурой, а также имеющих признаки острой респираторной вирусной инфекции.

16. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области обеспечить проведение противоэпидемических мер в местах общего пользования жилого фонда.

17. Министерству промышленности и науки Свердловской области обеспечить взаимодействие производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, с исполнительными органами государственной власти Свердловской области.

18. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в объеме, предусмотренном настоящим указом;

2) при изменении санитарно-эпидемиологической обстановки обращаться к Губернатору Свердловской области с ходатайством об изменении комплекса ограничительных мер, предусмотренных настоящим указом.

19. Заместителю Губернатора Свердловской области П.В. Крекову обеспечить работу координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области в круглосуточном режиме.

20. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

21. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

22. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).".

2. Настоящий указ вступает в силу с 13 апреля 2020 года.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







