Новости

Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Леккса" Дитер Лазер 11:29
Отбывающий 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейн победил коронавирус 10:47
Умер актер Сергей Комаров 09.04.2020
Вышел трейлер второго сезона сериала "Жизнь после смерти" 09.04.2020
Видео: дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона спели "Антошку" по-русски 09.04.2020

У 26-летней дочери солиста "На-На" Левкина диагностирован рак мозга

Новости
    10.04.2020, 11:18
Текст:   Олег Усков

У Виктории, 26-летней дочери от первого брака российского певца и актера Владимира Левкина, диагностирован рак мозга. Печальную информацию доносит KP.RU.

При этом стоит напомнить, что и сам 52-летний Левкин, экс-солист "На-На", сражался с онкологическим заболеванием - в 2003 году музыканта прооперировали.

"Полтора года лежал под капельницами, как растение", - вспоминает исполнитель, победивший рак лимфатической системы. Известно, что в 2012 году у него случился рецидив и певцу пришлось вновь обратиться в онкологическую клинику. Болезнь вновь отступила. Сейчас Левкин продолжает наблюдаться у врачей.

О болезни старшая дочь певца рассказала сама через соцсети. Уточняя: в больницу с подозрением на рак мозга она попала 29 декабря прошлого года, когда "ничего не предвещало беды". Она плохо помнит тот день, а меж тем у девушки случилось два эпилептических припадка с судорогами.

В больнице Виктория провела все новогодние праздники, а когда диагноз подтвердили, в середине января ее прооперировали. Далее была лучевая терапия - 31 марта Вика прошла курс.

"На четвертой неделе мне стало хуже, но все не критично. Нужно реально держать себя в тонусе и не обращать внимание на недомогание", - пишет Вика.

Владимир Левкин родился в 1967 году в Москве. В "На-На" работал со дня основания коллектива. Был женат четыре раза.

Новости

Джеймс Ганн поделился подробностями о третьих "Стражах Галактики" 09.04.2020
25-летняя рэп-исполнительница Чинна Роджерс умерла от передозировки 09.04.2020
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев 09.04.2020
Звезда "Деффчонок" весело сообщила, что заражена коронавирусом 09.04.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ stryder HD
Киану Ривза в образе Призрачного гонщика показали в фанатском трейлере 09.04.2020
Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции 08.04.2020
Лещенко заявил, что Малахов "заставил" его нарушить карантин 08.04.2020
⧣ Россия
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Игорь Николаев заявил, что выздоровел 09.04.2020
Фото: 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз 09.04.2020
Никас Сафронов попал в ДТП в Москве в свой день рождения 08.04.2020
⧣ фото
Фото: twitter.com/NetflixANZ
Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 07.04.2020
"Все очень сложно": СМИ сообщили, что Надежду Бабкину ввели в кому 07.04.2020
СМИ: Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус 06.04.2020