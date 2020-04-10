У 26-летней дочери солиста "На-На" Левкина диагностирован рак мозга

У Виктории, 26-летней дочери от первого брака российского певца и актера Владимира Левкина, диагностирован рак мозга. Печальную информацию доносит KP.RU.

При этом стоит напомнить, что и сам 52-летний Левкин, экс-солист "На-На", сражался с онкологическим заболеванием - в 2003 году музыканта прооперировали.

"Полтора года лежал под капельницами, как растение", - вспоминает исполнитель, победивший рак лимфатической системы. Известно, что в 2012 году у него случился рецидив и певцу пришлось вновь обратиться в онкологическую клинику. Болезнь вновь отступила. Сейчас Левкин продолжает наблюдаться у врачей.

О болезни старшая дочь певца рассказала сама через соцсети. Уточняя: в больницу с подозрением на рак мозга она попала 29 декабря прошлого года, когда "ничего не предвещало беды". Она плохо помнит тот день, а меж тем у девушки случилось два эпилептических припадка с судорогами.

В больнице Виктория провела все новогодние праздники, а когда диагноз подтвердили, в середине января ее прооперировали. Далее была лучевая терапия - 31 марта Вика прошла курс.

"На четвертой неделе мне стало хуже, но все не критично. Нужно реально держать себя в тонусе и не обращать внимание на недомогание", - пишет Вика.

Владимир Левкин родился в 1967 году в Москве. В "На-На" работал со дня основания коллектива. Был женат четыре раза.