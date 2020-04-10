В Германии нашли зачатки коллективного иммунитета к коронавирусу

Жители немецкой общины Гангельт, что в часе езды от Кельна, могли приобрести так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщает The Guardian. По мнению издания, об этом свидетельствуют предварительные данные ученых-вирусологов из Университета Бонна.

Массовое тестирование местного населения показало, что каждый седьмой горожанин уже переболел COVID-19 и имеет в крови специфические антитела к опасной инфекции. Другими словами, большинство людей прошли естественную иммунизацию и шансы заболеть даже у тех, кто не был инфицирован, существенно ниже.

По мнению ученых, данный факт вселяет оптимизм и позволяет поэтапно смягчить карантин в данном регионе. Сообщается, что исследования будут продолжены при финансовой поддержке властей земли Северный Рейн-Вестфалия.