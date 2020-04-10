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10.04.2020 21:02
Рубрика: В мире

В Германии нашли зачатки коллективного иммунитета к коронавирусу

Текст: Владимир Шилов

Жители немецкой общины Гангельт, что в часе езды от Кельна, могли приобрести так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщает The Guardian. По мнению издания, об этом свидетельствуют предварительные данные ученых-вирусологов из Университета Бонна.
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Массовое тестирование местного населения показало, что каждый седьмой горожанин уже переболел COVID-19 и имеет в крови специфические антитела к опасной инфекции. Другими словами, большинство людей прошли естественную иммунизацию и шансы заболеть даже у тех, кто не был инфицирован, существенно ниже.

По мнению ученых, данный факт вселяет оптимизм и позволяет поэтапно смягчить карантин в данном регионе. Сообщается, что исследования будут продолжены при финансовой поддержке властей земли Северный Рейн-Вестфалия.

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