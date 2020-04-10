В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили COVID-19

У 170 врачей и пациентов закрытой с 6 апреля на жесткий карантин больницы РКБ имени Куватова первичный тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом на брифинге 10 апреля сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Пробы были взяты у всех врачей и пациентов больницы (это свыше тысячи человек), у большинства результат отрицательный. 170 человек пройдут повторную проверку для подтверждения или опровержения результата, отметил министр.

Максим Забелин также сообщил, что часть пациентов, у которых диагностирована пневмония и ОРВИ будут перенаправлены в другие стационары для дальнейшего лечения. Кроме того, сегодня отпустят домой сотрудников отделения акушерства и гинекологии, а также выпишут пациентов. У них у всех результаты анализов отрицательные.

Напомним, республиканскую клиническую больницу имени Куватова закрыли на карантин в Уфе после того, как у умершей пациентки выявили COVID-19.

По данным на 10 апреля в Башкирии подтверждены 40 случаев заражения коронавирусом. Из них девять - из РКБ имени Куватова.