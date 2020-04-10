Все новые авто обяжут оснащать системой автоматического включения фар

В Японии принято постановление, согласно которому все автомобили, произведённые с 1 апреля 2020 года, должны быть оснащены системой автоматического включения фар и блокировкой их принудительного отключения в ночное время суток. Легковые машины, произведённые до этой даты, могут быть реализованы без ограничений по новым правилам до октября 2021 года.

Интеллектуальная система включения света не будет активировать фары в случае, если автомобиль заведён, но припаркован, то есть не движется.

Разумеется, некоторые автомобили имели в своём арсенале подобные ассистенты, но таких транспортных средств было не так много (в 2014 году, например, их объём от общего количества составлял всего 30%), и водитель мог деактивировать эту функцию. Согласно новым поправкам в законодательстве, система во тёмное время суток автоматически включит свет и не позволит погасить его.

Есть ряд требований, прописанных в правиле ООН под номером 48: включение должно производиться в течение двух секунд, после того, как количество света снизится до 1000 люкс (примерно за 15 минут до заката солнца), а отключение должно происходить при уровне освещённости 7000 люкс.

Теперь требуется объяснение, почему в Японии озаботились проблемой оснащения транспортных средств (для пассажирских и грузовых авто установлены более поздние сроки) системой автоматического управления светом. Дело в ментальности: японцы ценят и уважают комфорт других, поэтому, например, остановившись на светофоре позади другого автомобиля, вежливый водитель выключит свет головных фар, чтобы не слепить другого. При этом, когда движение возобновляется, обратно включить фары многие забывают, отчего происходят ДТП, когда недостаточная освещённость не позволяет разглядеть пешехода или другой объект на дороге или обочине.