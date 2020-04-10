Указ главы Республики Саха (Якутия) от 9 апреля 2020 года № 1105 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4:

после слов "городского округа "Жатай" дополнить словами ", муниципального образования "Ленский район";

после слов "осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом" дополнить словами "и иными правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия)";

после слов "если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом" дополнить словами "и иными правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия)";

2) пункт 30 после слов "городскому округу "Жатай" (Исаева Е.Н.)" дополнить словами ", муниципальному образованию "Ленский район" (Абильманов Ж.Ж.)".

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







