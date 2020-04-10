Режим полной самоизоляции введен еще в двух районах Якутии

На территории Ленского и Алданского районов Якутии введен режим полной самоизоляции в связи с тем, что у трех местных жителей предварительно выявлено заражение коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на руководителя региона Айсена Николаева, все трое прибыли из стран ближнего зарубежья. Житель Ленского района прибыл 28 марта из Армении через Москву - город Мирный, а двое жителей Алданского района прилетели из Киргизии. После прибытия все находились на самоизоляции. Их анализы переданы на подтверждение в Новосибирск. Сейчас выявляются те, с кем контактировали эти люди.

В частности, полиция Ленского района разыскивает пассажиров такси, вместе с которыми ехал от Мирного до Ленска гражданин, прибывший из Армении. Двое установлены, их анализы на коронавирус показали отрицательные результаты. Ищут еще четверых, в том числе женщину с ребенком.

Ранее режим полной самоизоляции в республике был установлен в четырех крупных муниципалитетах, включая Якутск. Теперь он введен в шести районах. С начала пандемии коронавирусная инфекция в Якутии официально подтверждена у 16 человек. 10 из них вылечились.