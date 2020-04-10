Указ главы Республики Саха (Якутия) от 9 апреля 2020 года № 1108 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 после слов "муниципального образования "Ленский район" дополнить словами ", муниципального образования "Алданский район";

2) пункт 30 после слов "муниципальному образованию "Ленский район" (Абильманов Ж.Ж.)" дополнить словами ", муниципальному образованию "Алданский район" (Поздняков С.Н.)".

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







