Что сломалось и не сломалось у Lada Largus за 130 тысяч км

Журналисты "За рулем" рассказали о своем редакционном Lada Largus, который проехал уже 130 000 километров.

Семилетний автомобиль подвергается своевременному техническому обслуживанию. Ежедневно Lada Largus наматывает пробег по загруженным дорогам столицы, бывает на дорогах Подмосковья и в соседних регионах, а также занят по хозяйству. В пробках мегаполиса средний расход топлива универсала значительно поднимается - до 11,9 литров на 100 км.

Прежде всего, специалисты поменяли масло в двигателе Renault К4М (1,6 литра 105 л.с.). С прошлого ТО за 7100 км пробега уровень масла не изменился. Одновременно с этим было залито свежее масло в пятиступенчатую JR5 - передачи стали включаться легче. Заодно исключили фактор износа подшипников за счет продуктов износа в старом масле. Ранее трансмиссионную жидкость меняли при 80 000 км во время подбора передаточного отношения пятой передачи.

Несмотря на проверенную французскую платформу В0, на которой и построен Lada Largus, все неисправности универсала связаны с ходовой частью. К примеру, загудел левый ступичный подшипник. За 130 000 км толщина тормозных дисков вышла за допустимые пределы 19,8 мм. Сами колодки стёрлись менее чем наполовину. Для того, чтобы они неравномерно изношенными накладками не навредили новым дискам, до установки их притерли на плите, покрытой наждаком.

Убрали разнотолщинность и за несколько торможений колодки приработались к дискам. Помимо этого, у менянной на 105 000 км шаровой опоры обнаружился люфт. Из-за ослабления гнезда опоры в рычаге, она начала смещаться, а сайлент-блоки разрушаться. Под капотом задняя опора (соединяет коробку передач с подрамником) почти разорвалась. В итоге был установлен аналогичный узел от Renault Duster с более мощными резиновыми блоками и силовой агрегат перестал болтаться.

Что касается модернизации, то зимой на Lada Largus ставили картонки перед радиатором. Проверенный способ сказался даже при околонулевых температурах - рабочая температура мотора выросла на 4-5 градусов, в салоне стало значительно теплее, при этом на расход топлива картонка не повлияла.

Автомобиль получил полноценную систему дневных ходовых огней. ДХО срабатывают автоматически после пуска двигателя и машина стала заметнее в потоке. Из-за пониженного напряжения решение позволило увеличить ресурс ламп и дать больше энергии на подзаряд аккумулятора, а после парковки, пока напряжение бортовой сети не снизится, фары горят около минуты - получился режим "проводи меня до дома". Также было внедрено постоянное освещение комбинации приборов при включённом зажигании. Теперь в пасмурный день при езде с ДХО приборы читаются лучше.

Кузов Lada Largus сохранился на приемлемом уровне, но на нескольких сколах начала проступать коррозия. Интерьер универсала с износостойкими деталями до сих пор выглядит опрятно.

Общие расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобиля составили 561 211 рублей, стоимость 1 км пробега - 4,73 рублей.