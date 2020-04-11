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11.04.2020 14:16
Рубрика: Нефть и газ

Газомоторное топливо включено в перечень товаров первой необходимости

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство включило все виды газомоторного топлива в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

До сих пор в нем значился только сжиженный природный газ.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение направлено на стабильное снабжение рынка топливом, включая общественный транспорт и коммунальную технику.

На организации, снабжающие население непродовольственными товарами первой необходимости, не распространяется указ президента о нерабочих днях.