Газомоторное топливо включено в перечень товаров первой необходимости

Правительство включило все виды газомоторного топлива в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

До сих пор в нем значился только сжиженный природный газ.

Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение направлено на стабильное снабжение рынка топливом, включая общественный транспорт и коммунальную технику.

На организации, снабжающие население непродовольственными товарами первой необходимости, не распространяется указ президента о нерабочих днях.