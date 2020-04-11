Глава СБР: Увольнение главного тренера сборной было поспешным

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что решение об увольнении с поста главного тренера сборной России Анатолия Хованцева было поспешным, передает ТАСС.

По итогам состоявшего в пятницу правления СБР было решено отправить в отставку главного тренера сборной страны Анатолия Хованцева, а на эту должность рекомендовать на утверждение Министерству спорта России Валерия Польховского.

"Большинство членов правления СБР решило, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не справился со своей работой, - сказал он. - На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу, поскольку сначала необходимо было сделать четкий анализ работы тренерского штаба, прежде чем отрезать, надо сто раз отмерить"

По словам Драчева, работу Хованцева в сборной можно оценить удовлетворительно, хотя наставник команды и допускал ошибки.

"Я предлагал выслушать главного и старших тренеров, которые пока отчитались только на бумаге. Но в итоге, не видя людей и без досконального разбора ошибок, было принято решение о замене. Это может оказаться неэффективным", - сказал он.