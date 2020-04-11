Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах начнутся в конце июня

В государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора подготовлены списки из 60 добровольцев для проведения клинических испытаний разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом в эфире канала "Россия-1" заявил гендиректор НЦ Ринат Максютов.

"В том числе есть желающие среди самих разработчиков вакцин, поскольку они уверены в их эффективности и безопасности", - сообщил он, приведя в пример главного разработчика Ильназа Иматдинова. Заявки на участие в эксперименте, сказал Максютов, поступают как от жителей Новосибирской области, так и всей России.

По его словам, доклинические исследования вакцины намечено завершить 22 июня, а клинические начать 29 июня этого года.

Ринат Максютов также сообщил, что успехи в создании вакцины против новой коронавирусной инфекции поощряются премиями.

"К окладу добавляются стимулирующие премии. Начиная с января, когда мы начали активно работать по противодействию, сотрудники получают премии в несколько сотен тысяч рублей", - поясняет Максютов.

Как сообщала ранее "РГ", в России зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах.