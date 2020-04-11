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11.04.2020 09:14
Рубрика: Экономика

Из Бангкока и Анталии 11 апреля будут вывезены 550 россиян

Текст: Светлана Ментюкова
В графике на 11 апреля запланировано два рейса по вывозу российских граждан из-за границы в регионы, а рабочая группа Росавиации продолжает формировать график рейсов по возвращению россиян из других стран. Соответствующее сообщение размещено на сайте Минтранса.
Фото: Максим Анкин/РИА Новости Фото: Максим Анкин/РИА Новости
Фото: Максим Анкин/РИА Новости

Ожидается, что сегодня 11 апреля, говорится в сообщении, из Бангкока в Санкт-Петербург "Аэрофлот" доставит около 50 человек, а затем тот же борт отправится в Москву ориентировочно с 300 пассажирами. Еще 200 человек, планируется доставить из Анталии в Москву.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Учитывая остроту ситуации с гражданами России в Сеуле, предпринимаются меры для организации в ближайшие дни рейсов Сеул-Владивосток и Сеул-Хабаровск. В настоящее время рейсы формируются в рамках установленного алгоритма. Авиакомпании "Аврора" предложено проработать организацию этих рейсов", - подчеркивается в сообщении.

Как уже информировала своих читателей "РГ", рейс, который должен был в пятницу вылететь за россиянами, застрявшими в Сеуле, вновь перенесен на неопределенную дату.

Также в сообщении Минтранса отмечается, что запланированный на 12 апреля рейс "Аэрофлота" из Гоа будет перенесен на более поздний срок. Индийские власти установили новый порядок эвакуации иностранных граждан из страны. Теперь процедура предусматривает предоставление конкретных списков пассажиров, рассмотрение которых будет осуществлено в течение 96 часов. Планируется, что данный вывозной рейс будет выполнен 16 или 17 апреля. Также, сообщают в ведомстве, прорабатывается вывозной рейс из Дели.

Фото: REUTERS
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"В дополнение к информации от 9 апреля сообщаем, что Оперативным штабом Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции одобрены два рейса из Европы. "Аэрофлот" планирует 13 апреля доставить в Москву россиян из Подгорицы и Мадрида. Росавиация продолжает формирование графика вывозных рейсов", - говорится в информационном сообщении Минтранса.

Напомним, что 9 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от Министерства транспорта, Росавиации и "Аэрофлота" наладить четкую работу по возвращению граждан из-за рубежа.

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