Вывозной рейс Хабаровск-Сеул для дальневосточников вновь отложили

Рейс, который должен был в пятницу вылететь за россиянами, застрявшими в Сеуле, вновь перенесли на неопределенную дату.

Напомним, в транзитной зоне сеульского аэропорта из-за закрытия международных транспортных коридоров в связи с коронавирусной инфекцией застряли свыше 170 россиян из Хабаровского и Камчатского краев, Якутии, Бурятии, Москвы, Калининграда. Губернатор Сергей Фургал обратился к федеральным властям с просьбой открыть небо и вывезти туристов. Разрешение Росавиации было получено, потом отозвано, и даты вылета неоднократно переносились.

Вчера на рейс через портал Госуслуг зарегистрировались 107 пассажиров, среди которых 11 детей. Списки для проверки передали МВД.

"По рейсу пока нет информации. Краевой минтранс связывается с МВД, чтобы узнать по проверке", - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кстати

Все прибывшие в Хабаровск из Сеула россияне будут помещены на обязательный 14-дневный карантин в связи с пандемией коронавируса.