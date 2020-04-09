Самолет за застрявшими в Сеуле дальневосточниками вылетит в пятницу

Рейс за застрявшими в Южной Корее россиянами вылетит из Хабаровска в пятницу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, в Сеуле в связи с закрытием международных транспортных коридоров из-за коронавируса находятся более 170 человек из Хабаровского и Камчатского краев, Якутии, Бурятии, Камчатки и из других регионов. Губернатор Сергей Фургал ранее обратился к федеральному центру с просьбой открыть небо, чтобы вывезти людей. Рейс несколько раз переносили.

"Сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, зарегистрировалось 107 пассажиров. Из них десять детей и один младенец. Списки будут переданы для проверки в МВД. И в зависимости от этого прогнозируем, что, скорее всего, рейс состоится только завтра", - сообщили в пресс-службе.

Все прилетевшие будут помещены на обязательный 14-дневный карантин.

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