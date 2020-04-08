Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили

Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Губернатор региона Сергей Фургал обратился к федеральным властям с просьбой открыть небо для того, чтобы вернуть домой свыше 170 человек. Среди них - жители Хабаровского края, Якутии, Бурятии, Камчатки, Москвы, Калининграда. Разрешение Росавиации было получено. Планировалось, что самолет вылетит за туристами в ночь на 7 апреля. Затем рейс перенесли на вторую половину дня вторника. После стало известно, что Росавиация отозвала раннее выданное разрешение. Возможно, вылет состоится сегодня после обеда, пишет ТАСС.

Напомним, международные транспортные коридоры закрыты из-за пандемии коронавируса.

В России, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 7497 случаев заражения COVID-19, 494 человека выздоровели, 58 скончались. Во всем мире заразились свыше 1,4 миллиона человек.

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