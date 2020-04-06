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06.04.2020 10:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Застрявших в Корее туристов вывезут в Хабаровск сегодня ночью

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня ночью авиакомпания "Аврора" отправит в Сеул рейс за туристами, застрявшими в транзитной зоне в Южной Корее. Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой открыть для них небо.

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- Разрешение должна дать Росавиация. Сегодня ожидаем его получить. Где-то в районе ночи будем планировать возврат рейса из Сеула. Самолет пойдет из Хабаровска и обратно, - сообщил на аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края глава минтранса региона Валерий Немытов.

Воздушное судно сможет вместить лишь 128 пассажиров, между тем заявился 171 человек. В первую очередь на борт возьмут жителей Хабаровского края - их 24. Остальные - из Бурятии, Якутии, Башкирии, Челябинска, Москвы, Калининграда. Всех их поместят на обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе Хабаровска, чтобы исключить угрозу распространения COVID-19, и только затем отпустят домой.

Сейчас в Хабаровском крае выявлено 11 заболевших коронавирусной инфекцией. В России случаев инфицирования - уже 5389, 45 человек скончались.

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