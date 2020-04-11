Как правильно и безопасно совершить разворот

Разворот - это традиционный маневр на дороге, осуществлять который нужно безопасно, своевременно и по правилам, чтобы не нарушать ПДД и не создавать аварийную ситуацию.

Развернуться в там, где заблагорассудится, конечно же, нельзя. Осуществить такой маневр можно, например, на перекрестке, а также на дороге, в тех местах, где это не запрещено дорожной разметкой или знаками.

На перекрестке водитель должен выполнить разворот по правилам ПДД, то есть заблаговременно переместиться в крайний левый ряд, включить поворотник, убедиться, что маневр осуществляется в безопасный момент, и развернуться. При развороте вне границ перекрестка также важно выбрать безопасный момент, пропустить машины встречного потока и при повороте не забыть включить поворотник. Поворот из крайней правой полосы можно осуществлять только в тех местах, где это не запрещено правилами и соответствующими знаками.

А если водителю нужно развернуться на узкой дороге, то по правилам ПДД он может входить в поворот и с обочины. В этом случае важно следить, чтобы маневру не мешали машины и встречного, и попутного потоков.

Есть нюансы и при разворота через трамвайные рельсы, если они находятся слева по движению автомобиля. Такой разворот можно сделать в тех местах, где это не запрещено правилами дорожного движения, знаками или разметкой.

В правилах дорожного движения указаны места, где осуществлять разворот нельзя. Так, нельзя разворачиваться на пешеходном переходе или на зебре. При этом важно знать, что границы действия этого запрета обозначены соответствующими знаками. Также разворот запрещен в тоннеле, на мостах, путепроводах, на эстакадах и под ними, то есть в тех местах, где для водителя недостаточно видимости для безопасного маневра. Нельзя разворачиваться на остановках общественного транспорта, а также на протяжении 15 метров до и после места остановки. Запрещен разворот и через сплошную линию разметки на дороге.

Наказание за нарушения правил разворота указаны, например, в статье 12.13 КоАП РФ "Нарушение правил проезда перекрестков". Так, за выезд на перекресток водителю полагается штраф в размере 1000 рублей. А за поворот без использования поворотника по части 1. статьи 12.13 КоАП РФ предусмотрен штраф 500 рублей. Такое же взыскание накладывается на водителя, который, намереваясь совершить поворот, не занял заблаговременно место в соответствующем ряду. Помимо этого, за разворот на железнодорожном переезде, на мосту, а также в тоннеле, на эстакаде или под ней придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Если автомобилист развернулся в неположенном месте, то наказанием станет для него штраф в размере 500 рублей, о чем говорится в части 2 статьи 12.14 КоАП. Это наказание не распространяется на водителя, совершившего нарушение по части 3 статьи 12.11 КоАП. Там говорится, что за разворот в технологических разрывах автомагистрали предусмотрен штраф в размере 2500 рублей. Исключением является также разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой (часть 2. статьи 12.16 КоАП РФ) - за это нарушение наказывают штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей.