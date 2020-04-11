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Рубрика: Экономика

Как правильно выбрать одноразовые перчатки

Текст: Екатерина Петрова
Выбирать одноразовые резиновые перчатки для похода в магазин или аптеку следует точно по размеру - они должны плотно прилегать к рукам. Но при этом не сковывать движений. Как вариант, можно взять перчатки на один размер больше - тогда их будет проще снимать, рассказала "РГ" руководитель тренинго-технологического отдела компании по производству и продвижению систем для профессиональной уборки Ольга Пасхина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Из материалов лучше отдать предпочтение перчаткам из нитрила. Он отличается прочностью, эластичностью и, что важно, не вызывает аллергических реакций. Подкладка в идеале должна быть выполнена из хлопка. Это сохранит руки сухими в течение всего времени носки. От перчаток, выполненных из латекса, лучше отказаться. "При проведении обработки кожным антисептиком, спиртом, перчатки из латекса утрачивают свои защитные свойства, становятся тоньше и более проницаемы для микроорганизмов", - пояснила Ольга Пасхина. Хотя для недолгого посещения общественных мест вполне подойдут.

Носить одноразовые перчатки, так же как и медицинские маски, рекомендуется не более двух часов. Надевать их повторно нельзя. Перчатки следует выкинуть сразу после снятия. В этом случае нужно придерживаться пошаговой инструкции.

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"Первую перчатку берут за внешнюю часть в области ладони и стягивают вниз, выворачивая наружу. При этом снятая перчатка должна остаться в руке с перчаткой, которую еще не сняли. Вторую перчатку начинают снимать изнутри, просунув палец под манжет, и выворачивают наизнанку так, чтобы первая перчатка оказалась внутри второй", - продолжает Пасхина. В свернутом виде перчатки отправляются в мусорную корзину. После этого необходимо тщательно вымыть руки с мылом, дополнительно обработать их антисептиком.

Альтернативой одноразовым резиновым перчаткам могут стать тканевые. Их после похода в магазин нужно вымыть с мылом, причем, не снимая с рук. Затем перчатки нужно снять и отправить в стиральную машину, выбрав режим температуры не выше 60 градусов. Не подойдут для защиты кожаные перчатки - материал не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.

При этом относиться к ношению перчаток следует без фанатизма. По словам эксперта, их использование во время посещения магазина или аптеки - лишь способ почувствовать, что есть дополнительная защита. В повседневной жизни достаточно соблюдать простые правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы и обрабатывать их антисептиком. Одноразовые перчатки, в первую очередь, нужны медикам, которые находятся в непосредственном контакте с зараженными пациентами.

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