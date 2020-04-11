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11.04.2020 18:29
Рубрика: Спорт

Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и отправится в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов отказался от продления контракта с ЦСКА и в следующем сезоне отправится в НХЛ.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Как сообщает издание The Athletic, Капризов, который был выбран на драфте НХЛ в 2015 году под общим номером 135, также расстался с представляющим его интересы агентом Дэном Мильштейном.

По данным издания, хоккеист планирует подписать контракт с агентством, которое имеет сертификацию Ассоциацией игроков НХЛ.

При этом Капризов надеется принять участие в нынешнем сезоне НХЛ, когда он возобновится после пандемии коронавируса. В случае, если Лига не выступит против этого, то дебют россиянина будет весьма реальным.

В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за COVID-19, Капризов забросил 33 шайбы и отдал 29 голевых передач в 57 сыгранных матчах.

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