Китай готовится к открытию школ после завершения пандемии

В Китае школы могут начать обучение к концу апреля после отступления пандемии. Пока новых крупных вспышек не будет, учебные заведения могут работать, заявил глава правительственной комиссии по борьбе с коронвирусом Чжун Наньшань.

За исключением особо охраняемой столицы Пекина и наиболее сильно пострадавшей провинции Хубэй, все провинции и метрополии уже объявили о конкретных планах возобновить учебу в ближайшие несколько недель, сообщает газета Global Times.

В ходе видео-конференции профессор Наньшан указал, что Китай взял заболевание под контроль, но теперь сталкивается с риском завозных инфекций. Страна ищет осторожный баланс между перезапуском экономики и предотвращением "второй волны" SARS-CoV-2.

По словам ученого, из 46 новых случаев инфекции в 42 речь идет о гражданах Китая, вернувшихся домой из других стран. По данным Пекинской комиссии по здравоохранению, от заболевания Covid-19 произошло три новых случая смерти. В КНР зафиксировано 81 953 инфицированных, 3 339 человек умерли от болезни.