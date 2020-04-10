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Рубрика: В мире

В Китае за сутки выявили 42 человека с коронавирусом

За сутки в Китае коронавирус обнаружили еще у 42 человек. Отмечается, что 38 из них вернулись из-за границы.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось на 83 тысячи

Всего же с начала эпидемии в КНР выявили почти 82 тысячи инфицированных (81 907). От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 тысячи 336 человек, передает РИА Новости.

Как ранее писала "Российская газета", 8 апреля в китайской провинции Хэйлунцзян коронавирус был диагностирован у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.

Кроме того, тест на COVID-19 оказался положительным еще у 86 человек, которые с 29 марта по 4 апреля прибыли во Владивосток из Москвы, а потом перешли пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ. У этих граждан не было симптомов вирусной инфекции.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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