Китайцы скопировали Smart, улучшив его вдвое

Втором продуктом молодого (образован в 2017 году) китайского стартапа по производству электромобилей Leap Motor стал не кроссовер, как ожидалось, а микроавтомобиль T03.

Размером Leap T03 аккурат с Daewoo Matiz - длина 3620 мм, ширина 1652 мм, высота 1577 мм, колесная база 2400 мм. Но "с лица" напоминает гораздо больше современные Smart, что становится уже каким-то китайским стандартом - на прошлой неделе стало известно о грядущем электромобиле BAIC того же формата, внешне стилизованным также под Smart.

Совершенно серый во всех смыслах салон, вмещающий четырех человек, на вид предельно прост и непритязателен. По-видимому, так сделано в угоду практичности с прицелом на сервисы каршеринга.

Фото: www.autohome.com.cn

На консоли - два планшета, один вместо щитка приборов, на втором отображается интерфейс операционной системы Leap On, объединяющей управление всеми системами T03, включая навигацию, климат салона, ездовые настройки, автопарковщика, а также развлечения (мобильные сервисы и соцсети). У операционной системы есть самообучающийся искусственный интеллект с голосовым помощником.

На борту Leap T03 установлены три камеры, один микроволновый радар и 11 ультразвуковых датчиков, что наделяет машину способностью самостоятельно удерживаться в полосе и экстренно тормозить.

Фото: www.autohome.com.cn

Leap T03 снабжен электромотором мощность 75 л.с. (крутящий момент 155 Нм) под капотом и одной из двух батарей на выбор - емкостью 30 и 38 кВтч, обеспечивающими запас хода 300 и 400 км по циклу NEDC, соответственно. Что, к слову, минимум вдвое превышает показатель Smart EV Forfour.

Цена Leap T03 - от 80 000 юаней (840 тыс. рублей). Поставки машин начнутся в мае, а 10 апреля открыт предзаказ на сайте компании. Первые клиенты получают большую скидку на сервисную программу помощи на дороге.