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11.04.2020 15:30
Рубрика: Общество

Кремль рассчитывает, что российское здравоохранение выдержит перегрузки

Текст: Кира Латухина
Если бы президент не подписал указ о режиме нерабочих дней, то рост числа заболевших коронавирусом мог бы быть взрывообразным. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. В Кремле рассчитывают, что ситуация может развиваться по примеру Германии, где система здравоохранения показала большую эффективность, чем в ряде других западных стран.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Четкую оценку наступления пика заболевания коронавирусом сейчас не даст никто. "Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости - или когда мы к нему приблизимся", - сказал Песков, напомнив, что президент на прошлой неделе проводил совещание с вирусологами и руководителями медицинских учреждений.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Система здравоохранения ни одной страны мира не готова к этой пандемии​​​. И любая система здравоохранения будет работать в условиях чрезвычайной перегрузки", - заявил пресс-секретарь главы государства, отметив мировые антирекорды - Италию, США и Испанию.

Не менее тревожная статистика, но более спокойная ситуация в Германии, считает представитель Кремля. То есть там система здравоохранения показала большую эффективность. В Кремле рассчитывают, что отечественная система здравоохранения, несмотря на всю перегрузку, которая может быть в несколько раз, все-таки ближе к германскому опыту. "Пока для этого есть все предпосылки", - полагает Песков.

"Во многом, конечно, роль сыграло ответственное и очень смелое поведение региональных властей. В первую очередь, таких крупных миллионников", - заявил Песков, уточнив, что имеет в виду мэра Москвы, руководство Санкт-Петербурга и Подмосковья, которые приняли решение о режиме самоизоляции.

Президент подписал соответствующий указ, и если бы он не был подписан, "то сейчас мы могли бы быть под угрозой экспоненты", то есть взрывообразного роста количества заболевших, считает представитель Кремля.

При этом Песков констатировал, что "наплыв больных очень большой", а больницы в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме. "Конечно, мы все, что называется, держим кулаки за наших врачей", - добавил он.

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