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11.04.2020 08:00
Рубрика: Культура

Мариинский театр представит онлайн произведения Прокофьева и Мусоргского

Текст: Наталья Лебедева

В эти выходные Мариинский театр порадует виртуальных зрителей трансляцией сочинений двух величайших композиторов - Сергея Прокофьева и Модеста Мусоргского. Видео можно будет посмотреть на официальном телеканале театра mariinsky.tv и в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В субботу, 11 апреля, в 12.00 Мариинка приглашает в онлайн-театр всю семью на симфоническую сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк" с Константином Хабенским в роли Чтеца. Театр уже транслировал эту сказку раньше, но по многочисленным просьба зрителям принял решение повторить показ. Так что, у вас есть уникальная возможность насладиться актерским дарованием Константина Хабенского и завораживающей музыкой Сергея Прокофьева.

Субботний вечер пройдет в компании с международным культурным проектом "Русские сезоны". В 19:00 состоится показ народной музыкальной драмы Модеста Мусоргского "Хованщина" с масштабными хоровыми сценами, историческими костюмами и декорациями знаменитого московского художника Федора Федоровского. Это запись спектакля 2012 года. В тот день на сцене блистали звезды Мариинского театра: Сергей Алексашкин (Князь Иван Хованский), Владимир Галузин (Князь Андрей Хованский), Евгений Акимов (Князь Василий Голицын), Николай Путилин (Шакловитый), Владимир Ванеев (Досифей). Роль раскольницы Марфы исполняет народная артистка России Ольга Бородина. За дирижерским пультом маэстро Валерий Гергиев.

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