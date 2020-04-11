На 12 апреля запланировано четыре вывозных рейса

Четыре вывозных рейса из Южной Кореи, Таиланда и Японии запланированы 12 апреля, сообщили в Росавиации.

В подготовленный ранее график включено два рейса из Сеула (Южная Корея). Авиакомпания "Аврора" доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек, уточнили в ведомстве.

Также на 12 апреля запланирован рейс из Бангкока в Красноярск авиакомпании "Уральские авиалинии". В Россию вернутся 200 россиян. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" выполнит рейс из Токио в Москву.

На 13 апреля запланировано два рейса из Подгорицы (Черногория) и Мадрида (Испания). Из этих, городов прилетят, как ожидается, около 500 человек.

Сегодня из Бангкока уже вылетел борт авиакомпании "Аэрофлот" с 371 пассажиром. Из них 109 будут доставлены в Санкт-Петербург. Ожидаемое время прибытия в Санкт-Петербург - 22.18. Самолет затем перелетит в Москву. Время прибытия в столицу 12 апреля ориентировочно в 00.12 мск, добавили в Росавиации.

Рабочая группа Росавиации продолжает формирование графика вывозных рейсов в постоянном режиме. Вывозные рейсы организованы после прекращения международного авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции.