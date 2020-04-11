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11.04.2020 16:02
Рубрика: Власть

Песков отметил русофобию в США на фоне диалога Путина и Трампа

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп умеют вести диалог, невзирая на разногласия двух держав. Но русофобия в Вашингтоне осталась, о потеплении речи нет.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог. Они абсолютно понимают друг друга, понимают безальтернативность каких-то совместных действий, совместный пониманий. И это в полный рост проявилось в последних двух телефонных разговорах", - заявил в интервью программе "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В Москве и особенно президент Путин искренне считают, что в такие моменты нужно абстрагироваться от этих дурацких стереотипов, в такие моменты нужно взаимодействовать и по возможности помогать друг другу", - заметил Песков. На вопрос, может ли диалог двух лидеров стать началом новой тенденции в двусторонних отношениях, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Я не думаю, что это исключение из правил, я думаю, что это обусловлено той необходимостью, которую диктует текущий момент".

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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"Ни о каком потеплении говорить не приходится, и даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - заметил представитель Кремля. Ведь в Вашингтоне продолжают господствовать стереотипы. "Как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика такая форма - русофобия, - сравнил он. - Ты не можешь в условиях предвыборной кампании говорить о России что-то хорошее".

"Даже если обеспечиваются какие-то средства защиты, кто-то за них платит или не платит - это второй вопрос. Груз же прибыл в Америку. Разве он не нужен жителям Нью-Йорка? Но это абсолютно не играет никакой роли. Роль играют жесткие законы избирательной кампании: если прилетел российский самолет - это угроза, если Россия оказывает помощь - она держит скрещенные пальцы за спиной и преследует какие-то недоброкачественные цели.. Мы к этому привыкли", - заключил Песков.

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