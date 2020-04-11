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Победившему коронавирус Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Новости
    11.04.2020, 13:33
Текст:   Олег Усков

68-летнему американскому бывшему киномагнату Харви Вайнштейну, отбывающему 23-летний тюремный срок за преступления на сексуальной почве, успели предъявить новые обвинения того же плана. Именно успели, поскольку срок давности по этому делу вот-вот истекал.

Фото: Film District, Peter Mountain/ AP Photo
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Как сообщает THR, прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула в отношении продюсера обвинения в сексуальном насилии, которым Вайнштейн отличился - предполагается - 11 мая 2010 года в отеле в Беверли-Хиллз.

Окружная прокуратура в настоящее время ведет расследование. Вероятная потерпевшая допрошена.

Уточнено: в случае доказанности вины, Вайнштейну могут грозить дополнительные 29 лет застенков.

Имя жертвы и все обстоятельства дела не названы.

Ранее сообщалось, что уже немолодой Вайнштейн смог победить коронавирус, сидя в тюрьме. Тем изрядно поразив наблюдателей.

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