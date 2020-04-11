Почему ВОЗ советует Минску готовиться к худшему сценарию коронавируса

Первоначальный оптимизм, которым сопровождалась реакция на мировую пандемию коронавируса, судя по реакции белорусских аналитиков, сменяется в стране волной тревожного прагматизма. Да и экспертная миссия ВОЗ советует официальному Минску готовиться к худшим сценариям развития ситуации, констатируют новостные порталы.

Кстати, руководитель миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге 11 апреля в Минске дал понять, что необходимо активировать экстренные планы, чтобы учреждения здравоохранения республики были готовы к любому развитию событий.

Это забег, убежден он, "на долгую дистанцию, а не спринт. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы продолжать поддерживать меры на протяжении 12-18 месяцев", - спрогнозировал эксперт, обратив внимание на то, что в РБ кривая роста числа заболевших получается довольно крутой.

Во-первых, уточнил О'Коннор, Всемирная организация здравоохранения рекомендует официальным властям Беларуси запретить массовые мероприятия. "Наши рекомендации направлены на прекращение массового сбора людей", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности проведения военного парада 9 мая.

Дело в том, что, как ранее сообщал "СОЮЗ", по данным белорусского Минздрава, в стране от коронавируса уже скончались 23 человека, а общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2226. Более 3,5 тысячи контактов первого уровня находятся под наблюдением медиков, подтвердил в субботу и министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Правда, замминистра здравоохранения Елена Богдан ранее пояснила, что контакты первого уровня при наличии отрицательных результатов будут находиться в течение 14 дней дома и им будет выдаваться листок нетрудоспособности. В течение этого времени их трижды будут посещать медики. Кроме того, им каждый день будут звонить участковые врачи, помощники врачей или участковые медсестры, чтобы уточнить состояние здоровья.

Введены в республике и ограничения на ряд медикоментозных препаратов. Владимир Караник, в частности, на днях заявил, что только за истекшие две недели в стране был продан 14-месячный запас парацетамола. Поэтому, с 10 апреля по 1 июля аптечные сети будут отпускать не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетамола "в одни руки", информировали в министерстве. Под ограничения попали также лекарственные средства "Арпетол", "Флустоп" и антисептические лекарственные средства.

Кроме того, максимально по десять штук будут отпускаться медицинские маски и повязки, по пять пар - хирургические перчатки.

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