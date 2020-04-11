Президент ФНП предложил передавать документы в госорганы через нотариуса

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик предложил передавать документы в государственные органы через нотариуса. Это заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форума "9 1\2: законы коронавируса". Форум проходит в режиме онлайн.

Как подчеркнул Константин Корсик, сегодня, когда многие государственные органы приостановили личный прием и закрыты МФЦ, именно нотариат может оказать гражданам помощь при передаче юридически значимых документов в различные организации как в бумажной, так и в электронной форме.

Благодаря тому, что нотариат постоянно совершенствует свои цифровые сервисы, в арсенале нотариусов имеется ряд ресурсов, которые значительно упрощают жизнь граждан и предпринимателей. Нотариус может по запросу заявителя направить документы в электронном виде и в государственные органы, и другим юридическим и физическим лицам. То есть гражданам достаточно прийти в ближайшую нотариальную контору, где соблюдаются все меры санитарной безопасности, подать документы, и нотариус их передаст, в том числе и в электронном виде, если получатель может в таком виде их принять.

"Такое нотариальное действие, как возможность перевести документ в электронный вид и обратно с сохранением его юридической силы, создать удостоверенный электронный документ - в условиях ограничительных мер также может оказать значительную поддержку, - рассказал Константин Корсик. - Например, при необходимости экстренного учреждения юрлиц, где требуются оригиналы документов, либо при купле продажи недвижимости, находящейся в разных регионах. Нотариус может перевести документы в электронный вид, а также в порядке статьи 86 Основ законодательства РФ о нотариате передать их. Тем самым нотариус берет на себя ответственность за передачу документов в нужном формате, а гражданам нет необходимости нарушать режим самоизоляции для подачи документов, тем более - между регионами".

В условиях действия ограничительных мер правовая жизнь не остановилась полностью. У граждан и предпринимателей сохраняется необходимость правовой помощи сохраняется, также, и некоторые нотариальные действия нельзя отложить. Поэтому было принято решения организовать по стране работу "дежурных нотариальных контор".

"В одной только Москве в "дежурном" режиме работает около 200 нотариальных контор, - сообщил Консантин Корсик. - Этого количества вполне достаточно, чтобы москвичи могли без затруднения решить свои правовые вопросы. Во всех конторах соблюдаются все меры безопасности и санитарной гигиены".

Константин Корсик также напомнил, что Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу. По телефону 8-800-250-01-33 (звонки по территории России - бесплатно) можно получить консультацию, входящую в компетенцию нотариата. Горячая линия работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 часов для каждого часового пояса.

В свою очередь декан Высшей школы правоведения Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Олег Зайцев употребил интересный термин: постCOVIDное время. Оно обязательно наступит, экономическая жизнь будет восстанавливаться, и роль юристов - не допустить конфликтов в ходе урегулирования возникших в ходе действия ограничительных мер проблем. Здесь вырастет роль примирительных процедур, в том числе медиации. Олег Зайцев напомнил, что если удостоверить медиативное соглашение у нотариуса, документ получит повышенную силу: если какая-то сторона откажется выполнять условие, можно получить у нотариуса исполнительную надпись и направить документ судебным приставам для исполнения. То есть проблему можно решить без долгого судебного разбирательства.