Ракова: Стационары Москвы увеличат коечный фонд для больных коронавирусом

Столичные стационары увеличат коечный фонд для больных коронавирусом, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Изначально мы планировали развернуть около 20 тысяч коек для больных с коронавирусом. Вчера было принято решение о существенном увеличении количества коек - в ближайшие две недели только городская система здравоохранения дополнительно направит на борьбу с COVID от 7 до 10 тысяч коек", - заявила вице-мэр.

В настоящее время в Москве принимают больных с коронавирусом 25 стационаров - не только городские, но и федеральные и частные клиники. Собянин накануне заявил, что власти планируют довести их число до 50.