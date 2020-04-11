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Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве? Задайте их "РГ"
11.04.2020 22:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве? Задайте их "РГ"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Как уже сообщала "Российская газета", с 15 апреля передвигаться по Москве можно будет только с цифровым пропуском. Получить его можно будет уже в понедельник, 13 апреля.

Фото: Александр Корольков/РГ
Система пропусков в Москве заработает 15 апреля, получить их можно с 13-го

Как сообщается на официальном портале мэра Москвы mos.ru, получить его можно тремя способами: онлайн, с помощью СМС и по телефону справочной мэрии столицы: 8 495 777 77 77. Если у вас еще остались вопросы по получению цифровых пропусков, задайте их "РГ", а мы попросим ответить на них оперативный штаб Москвы по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

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