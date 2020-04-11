Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве? Задайте их "РГ"

Как уже сообщала "Российская газета", с 15 апреля передвигаться по Москве можно будет только с цифровым пропуском. Получить его можно будет уже в понедельник, 13 апреля.

Как сообщается на официальном портале мэра Москвы mos.ru, получить его можно тремя способами: онлайн, с помощью СМС и по телефону справочной мэрии столицы: 8 495 777 77 77. Если у вас еще остались вопросы по получению цифровых пропусков, задайте их "РГ", а мы попросим ответить на них оперативный штаб Москвы по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.