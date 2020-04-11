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"Маша и Медведь" в новой серии расскажут про самоизоляцию

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    11.04.2020, 13:55
Текст:   Богдан Бобров

Студия Animaccord, подарившая миру мультфильмы "Маша и Медведь", подготовила серию роликов с главными героями детского шоу о самоизоляции и правилах соблюдения гигиены в условиях распространения коронавируса.

Первый выпуск под названием "Чем заняться дома?" уже вышел на официальном YouTube-канале мультсериала.

Кроме того, в рамках акции All in the Family зрителей ждет специальный эпизод "Оставайтесь дома" - он будет состоять из фрагментов предыдущих серий и расскажет, как в условиях пандемии можно весело и с пользой провести время вместе с близкими, сообщает ТАСС.

Акция All in the Family ("Когда все дома", по названию эпизода 32) переведена на 10 языков, крупные телеканалы различных стран мира, в том числе Италии, Великобритании и Мексике, уже заявили о ее поддержке.

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