"Маша и Медведь" в новой серии расскажут про самоизоляцию

Студия Animaccord, подарившая миру мультфильмы "Маша и Медведь", подготовила серию роликов с главными героями детского шоу о самоизоляции и правилах соблюдения гигиены в условиях распространения коронавируса.

Первый выпуск под названием "Чем заняться дома?" уже вышел на официальном YouTube-канале мультсериала.

Кроме того, в рамках акции All in the Family зрителей ждет специальный эпизод "Оставайтесь дома" - он будет состоять из фрагментов предыдущих серий и расскажет, как в условиях пандемии можно весело и с пользой провести время вместе с близкими, сообщает ТАСС.

Акция All in the Family ("Когда все дома", по названию эпизода 32) переведена на 10 языков, крупные телеканалы различных стран мира, в том числе Италии, Великобритании и Мексике, уже заявили о ее поддержке.