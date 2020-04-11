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11.04.2020 07:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Петр Бирюков: Работы по благоустройству в Москве временно остановлены

Текст: Любовь Проценко

Работы по благоустройству в столице временно остановлены. Это подтвердил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он пояснил, что это одна из дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которые введены указом мэра столицы Сергея Собянина.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомню, с предстоящего понедельника в столице будет ограничена работа большинства предприятий, включая сферу строительства. Прекращают работу до особого распоряжения главы города и службы Комплекса городского хозяйства (и их подрядчики). Допускаются лишь аварийные работы и меры по обеспечению жизнедеятельности города, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Программой благоустройства Москвы планировались работы на примерно 10 тысячах объектах. Их можно проводить только в теплое время года. Поэтому после окончания пандемии коммунальщикам придется максимально постараться, чтобы выполнить намеченные планы за более короткое время.

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