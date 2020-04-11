В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом

Еще восемь человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Все пациенты имели диагноз пневмония и положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Возраст скончавшихся - от 39 до 84 лет. У 39-летнего мужчины была острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Трое пациентов страдали сахарным диабетом. Все больные имели сопутствующие заболевания: гипертонию, ХОБЛ, атеросклероз, пиелонефрит.

Оперштаб напоминает: всем жителям столицы необходимо до 1 мая неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Особенно это важно пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Им не стоит покидать место проживания. Они обязаны соблюдать и социальную дистанцию - не менее 1,5 метра. Исключение - поездки на такси. Такие меры направлены на то, чтобы уменьшить число передвижений по городу.

Выходить из квартиры можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.