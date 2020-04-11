В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом - у них была диагностирована пневмония и положительный тест на инфекцию, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Умершим пациентам было от 39 до 84 лет, все они имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, атеросклероз, пиелонефрит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

"У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом", - сообщили в штабе и напомнили о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции.

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 58 человек, в городе выявлено 7822 случаев заболевания инфекцией, 350 человек выздоровели. Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля объявил об ограничении работы большинства предприятий и организаций, а также о постепенном введении в Москве пропускного режима со следующей недели для борьбы с распространением коронавируса.