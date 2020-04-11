В Москве таксисты будут проверять спецпропуска

Московские таксисты начнут проверять электронные пропуска у пассажиров, как только система начнет действовать. Об этом РИА Новости заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Таким образом, с 15 апреля таксисты перестанут возить пассажиров, которые не предъявят пропуск. У самих перевозчиков он будет в обязательном порядке. Ехать по служебному удостоверению могут лишь отдельные категории пассажиров, в том числе госслужащие и представители СМИ.

Немерюк также сообщил агентству, что пропуск будет нужен даже велосипедистам и водителям скутеров.