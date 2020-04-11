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11.04.2020 23:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве таксисты будут проверять спецпропуска

Текст: Сергей Бабкин

Московские таксисты начнут проверять электронные пропуска у пассажиров, как только система начнет действовать. Об этом РИА Новости заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Таким образом, с 15 апреля таксисты перестанут возить пассажиров, которые не предъявят пропуск. У самих перевозчиков он будет в обязательном порядке. Ехать по служебному удостоверению могут лишь отдельные категории пассажиров, в том числе госслужащие и представители СМИ.

Немерюк также сообщил агентству, что пропуск будет нужен даже велосипедистам и водителям скутеров.

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