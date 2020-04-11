Воробьев рассказал, как получить пропуск на передвижение по Подмосковью

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске системы электронных пропусков для передвижения по территории области.

"Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника", - сообщил глава региона в своём аккаунте в соцсети Instagram.

Как подчеркнул Воробьев, электронный пропуск понадобится всем, кто пользуется транспортом - любым, начиная от личной машины и заканчивая любым общественным транспортом.

Получить пропуск можно на портале госуслуг Московской области по адресу. На сайте нужно будет заполнить несложную форму, где есть обязательные поля. Одно из них - ИНН компании, где вы работаете. "Для передвижения пешком пропуск пока не нужен", - подчеркнул губернатор.

Областной пропуск будет действовать не только в Подмосковье, но и в Москве.