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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воробьев рассказал, как получить пропуск на передвижение по Подмосковью

Текст: Ирина Рыбникова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске системы электронных пропусков для передвижения по территории области.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника", - сообщил глава региона в своём аккаунте в соцсети Instagram.

Как подчеркнул Воробьев, электронный пропуск понадобится всем, кто пользуется транспортом - любым, начиная от личной машины и заканчивая любым общественным транспортом.

Получить пропуск можно на портале госуслуг Московской области по адресу. На сайте нужно будет заполнить несложную форму, где есть обязательные поля. Одно из них - ИНН компании, где вы работаете. "Для передвижения пешком пропуск пока не нужен", - подчеркнул губернатор.

Областной пропуск будет действовать не только в Подмосковье, но и в Москве.

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Уважаемые жители Московской области, вчера мы говорили о новых мерах, которые необходимы, чтобы более решительно бороться с эпидемией. В том числе об электронных пропусках. Понятно, что это мера вынужденная, приятного здесь мало. Чтобы не было лишних неудобств, расскажу, как это работает. ⠀ Сначала о том, зачем она нужна. Необходимо исключить ненужные, лишние контакты людей. И конечно, осуществить контроль за передвижениями. Сегодня это необходимо и может радикально снизить угрозу. ⠀ ❗️Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом. ⠀ Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка. Для этого вы заходите на наш портал uslugi.mosreg.ru и заполняете простую форму, которую сделали наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется интернет-торговлей. ⠀ ▪️Обращаю внимание на то, что мы сделали обязательные для заполнения поля. Наверное, самое сложное из них – это ИНН компании или организации, где вы работаете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете на машине – также указываете номер машины. ⠀ ❗️Для передвижений пешком пропуск ПОКА не нужен. Но напоминаем, что выходить из дома без причины тоже нельзя. Причины все уже знают: поход в магазин или аптеку, выбросить мусор, погулять с собакой. Но только в пределах района, где вы проживаете. ⠀ Теперь о целях поездки. Если вам нужно в Москву, то это связано или с работой или со здоровьем. ⠀ ❗️Наш областной пропуск будет действовать и в Москве, и в области. То же самое касается москвичей – если они на своем портале получили пропуск, он действует и у нас в регионе. Полиция, ГИБДД – все службы, которые проверят ваш пропуск, знают об этом. Им нужно показать электронный пропуск – распечатанный или на экране телефона – вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в вашем присутствии (продолжение в комментариях).

Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev)

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