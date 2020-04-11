В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также введением в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области постановляю:

1. Утвердить Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области (прилагается).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев





Утвержден постановлением Губернатора Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

1. Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области (далее соответственно - Порядок, режим повышенной готовности) устанавливает отдельные меры по обеспечению соблюдения режима повышенной готовности в Московской области.

2. С 15 апреля 2020 года граждане вправе находиться вне места своего проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области", при соблюдении требований, установленных настоящим Порядком.

3. Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта, метрополитена, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается:

1) цифровым пропуском для передвижения по территории Московской области (далее - цифровой пропуск), оформляемым в соответствии с Порядком, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Цифровой пропуск предъявляется в бумажном виде или электронном виде на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство);

2) служебным удостоверением, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника, личной карточкой охранника. При этом граждане, следующие совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска;

3) цифровым пропуском, предусмотренным в качестве подтверждения нахождения граждан вне места проживания (пребывания), оформленным в порядке, установленном уполномоченными органами власти Московской области.

4. Для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта граждане обязаны иметь при себе цифровой пропуск, оформленный в соответствии с настоящим Порядком, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка:

1) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам оформляется цифровой пропуск сроком до 30 апреля 2020 г. без ограничений по количеству поездок и маршруту передвижения. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение (представление данных сведений не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования и (или) легковом такси);

номер электронной транспортной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов (при наличии);

наименование организации независимо от формы собственности и индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется цифровой пропуск (далее также - работодатель);

идентификационный номер налогоплательщика работодателя (не является обязательным для медицинских организаций);

2) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

дата рождения;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение (представление данных сведений не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования и (или) легковом такси);

номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов (при наличии);

наименование медицинской организации;

маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес места назначения);

3) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях, не указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящего Порядка, оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день. Оформление цифрового пропуска для указанных целей допускается не более двух раз в календарную неделю. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение (представление данных сведений не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования и (или) легковом такси);

номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов (при наличии);

цель передвижения с учетом ограничений, установленных настоящим постановлением;

маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес места назначения).

5. Получение цифрового пропуска осуществляется с 13 апреля 2020 года на основании электронной заявки гражданина на официальном Портале государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru), по телефону "Горячей линии" 8-800-550-50-30 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 0250.

6. Передвижение граждан с использованием легкового такси, включенного в реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области, допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по соответствующему маршруту.

7. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с настоящим Порядком, является основанием для передвижения по территории Московской области и города Москвы.

8. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение других субъектов Российской Федерации, за исключением города Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком. Порядок передвижения по территории других субъектов Российской Федерации, за исключением города Москвы и Московской области, устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

9. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории города Москвы, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с порядком, установленным уполномоченными органами власти города Москвы. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с указанным порядком, является основанием для передвижения по территории Московской области.

10. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории других субъектов Российской Федерации, за исключением города Москвы, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком.

11. Установить, что:

1) требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет;

2) передвижение по территории Московской области без использования транспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения требований и ограничений, установленных настоящим постановлением.

12. Консультирование по вопросам получения цифрового пропуска осуществляется по телефону "Горячей линии" 8-800-550-50-30.

13. Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствует дате истечения срока действия цифрового пропуска, и обеспечивает проверку представленных сведений и подлежит использованию для передвижения в соответствии с предоставленными гражданином сведениями.

14. Основаниями для прекращения (аннулирования) цифрового пропуска являются:

1) выявление факта представления при оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений;

2) использование цифрового пропуска с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;

3) нарушение требований режима повышенной готовности.

15. Порядок оформления цифрового пропуска устанавливается Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

16. За нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, в том числе за представление недостоверных сведений, нарушившее лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации и законодательством об административных правонарушениях







