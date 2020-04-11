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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После пожара в колонии Ангарска из-под завалов извлекли тело погибшего

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: Правозащитная организация "Сибирь без пыток"/ТАСС Фото: Правозащитная организация "Сибирь без пыток"/ТАСС
Фото: Правозащитная организация "Сибирь без пыток"/ТАСС

Из-под завалов сгоревших строений на территории ИК-15 спасатели извлекли тело, по предварительным данным, одного из заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека Иркутской области Виктора Игнатенко. Причину гибели еще предстоит установить.

Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Бунт в колонии под Иркутском подавлен, пожар потушен

Напомним, 9 и 10 апреля в исправительной колонии строгого режима №15, расположенной рядом с Ангарском (примерно в 30 километрах от Иркутска) заключенные устроили бунт. По версии ГУФСИН, они подожгли строения цехов на территории промзоны колонии. Оперативно ликвидировать пожар не было возможности - пожарных не могли попасть на территорию из-за спецоперации спецназа. Колония была оцеплена.

Ночью протест бы подавлен. На утро пожарные ликвидировали открытый огонь. По предварительным данным Единой дежурной диспетчерской службы, сгорело около 30 тысяч квадратных метров цехов и других помещений. Ущерб устанавливается.

Региональный СК возбудил уголовное дело по по части 3 статьи 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности исправительного учреждения). В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК России, допрашивают осужденных и руководство исправительной колонии.

Прокуратура Иркутской области заявила о том, что взяла на свой контроль ход расследования.

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