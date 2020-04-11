Как соблюдают режим самоизоляции актеры, режиссеры и писатели

Новости

Мясников объяснил высокую смертность при использовании аппаратов ИВЛ 06:25
В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение самоизоляции 05:56
В Хабаровском крае скончался второй пациент с коронавирусом 05:46
Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с COVID-19 05:29
В США побит рекорд смертности от коронавируса 04:51
Вашингтон пообещал санкции не желающим забирать своих граждан странам 04:10
В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом 03:24
Россияне не смогут покинуть Турцию 11 апреля из-за отмены рейса 03:03
В Беларуси будут выпускать бюджетный кроссовер для российского рынка 02:25
В Японии талисманом самоизоляции стала фея 02:10
Шарапова вышла в финал виртуального Открытого чемпионата США 01:40
Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере 01:15
В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом 00:50
СМИ: США модернизировали размещенные в ФРГ ядерные боеголовки 00:16
Власти Турции ввели чрезвычайное положение в 31 городе 10.04.2020
Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов 10.04.2020
Легенда "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом 10.04.2020
Порядок регистрации безработных в Москве упрощен 10.04.2020
Власти Москвы отменили платную парковку для медиков 10.04.2020
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса 10.04.2020
Собянин: Временно останавливается каршеринг, а салоны красоты открывать рано 10.04.2020
В Магнитогорске объяснили вручение просроченных продуктов труженице тыла 10.04.2020
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим 10.04.2020
В НАО выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией 10.04.2020
В Липецкой области приезжих из Москвы и Петербурга отправят на карантин 10.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 07:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Как соблюдают режим самоизоляции актеры, режиссеры и писатели

Текст: Светлана Мазурова

"Российская газета" продолжает рассказывать, как проводят время в самоизоляции актеры, режиссеры и писатели.

Юрий Грымов. Фото: Пресс- служба театра "Модерн"

Юрий Грымов: Какой яркой будет наша встреча после долгого перерыва!

- Сегодня театр словно поставили на паузу, рассказал "РГ" Юрий Грымов, художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн". - В подобных условиях мы оказываемся впервые, и каждый пытается по-своему заполнить эту паузу как может. Многие театральные коллективы принялись выкладывать в сеть съемки своих спектаклей.

Фото: Пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова
БДТ имени Товстоногова впервые устроил виртуальный сбор труппы

Казалось бы, в условиях всеобщего карантина, когда люди заперты дома в четырех стенах без возможности посещать любимые учреждения культуры, идея с онлайн-трансляциями буквально "лежит на поверхности". Однако они встретили довольно сдержанный отклик от зрителей, хотя я лично видел эти спектакли вживую - постановки прекрасные! Актерская игра на уровне, режиссерские решения поражают.

Почему же зрители так восприняли это сейчас? На мой взгляд, все очевидно просто: театр - это таинственное, живое, волшебное действо. Это то, что происходит здесь и сейчас. Он неповторим, и в этом заключается его сложность. Транслировать чудо на расстоянии, еще и в онлайн-режиме - идея крайне неоднозначная, и комментарии зрителей - лучшее тому подтверждение. Я категорически против такого подхода.

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Молодежный театр на Фонтанке пригласил зрителей в интернет

Театр "Модерн" всегда за общение, и в условиях самоизоляции мы продолжаем вести диалог со зрителем. Актеры театра читают на камеру стихотворения и прозу. Иногда я выхожу в эфиры в своих социальных сетях, где с удовольствием отвечаю на вопросы наших зрителей.

Также мы не останавливаем подготовку к премьерным спектаклям, проводим онлайн-репетиции с актерами, пользуясь онлайн-конференциями. Но от идеи выкладывать записи спектаклей в сеть мы отказались, так же как от проведения лекций в режиме онлайн, т.к. они требуют тщательной подготовки. Подобные эксперименты могут отпугнуть зрителей от просмотра тех же спектаклей вживую, когда появится такая возможность. На мой взгляд, это убивает интерес к театру.

Мы с нетерпением ждем, когда сможем увидеться со своим зрителем лицом к лицу, глаза в глаза. Только представьте, какой яркой будет эта встреча, когда, после долгого перерыва, мы сможем выйти на большую сцену театра "Модерн", чтобы вместе вновь создать и пережить чудо. Это будут уникальные спектакли. Так что увидимся в театре "Модерн"!

Анвар Либабов. Фото: Из личного архива

Анвар Либабов: Раз в неделю езжу в наш театр, поливаю цветы

- Я быстро адаптируюсь к внешним условиям, - признался Анвар Либабов, актер клоун-мим-театра "Лицедеи" (Петербург). - Школа "Лицедеев" воспитала в нас самодостаточность и самостоятельность, независимость. Поэтому мы и на необитаемом острове выжить сможем!

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Эрмитаж показал, как живут в самоизоляции музейные коты

Отношусь к этому времени как к нежданному отпуску, но за свой счет! По сути, занимаюсь обыденными домашними делами, кухарю, хожу за хлебом и молоком, выгуливаю собаку, кормлю домашних питомцев и убираю за ними. А в перерывах слушаю, смотрю, читаю - музыку, стихи, кино. Все прозаично, ничего оригинального. Раз в неделю езжу в наш театр, поливаю цветы, проветриваю фойе…

А было время, когда много работал, без продыху, помню, на издыхание прямо. С утра пораньше - киносъемки, потом в театр до полуночи. И театр-цирк "Кракатук", и спектакль в "Приюте комедианта", и антрепризы, и гастроли, с поезда в самолет, в метро и на маршрутке - домой. Спать, спать, спать, выходные назывались "отсыпные". И мечтал, и думал, когда ж всё это закончится, и можно будет выспаться и ничегонеделанием заниматься? И вот оно пришло! Отоспался. Бока намял и отлежал.

Валерий Попов. Фото: Из личного архива

Валерий Попов: Я ощутил вращение Земли

- Свобода от ежедневной монотонной работы, прикованности к ноутбуку открывает глаза, пробуждает чувства, - говорит писатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. - Я повернулся к окну и увидел, что пришла весна. Солнце, всю зиму здесь отсутствующее, наконец-то, "спустило ногу" в наш двор-колодец и дотянулось с крыши до окон второго этажа.

Фото: iStock
Составлен список лучших писательских пророчеств об эпидемиях

Правда, оно коснулось лишь окон напротив, я к этому привык, но и отраженный свет радует, моя квартира озарена - впервые в этом году. Или - впервые заметил? Праздник этот не отменит никакой карантин. Наоборот, карантин мне его подарил.

И поскольку времени у меня больше, чем всегда, я смотрел вокруг дольше, чем обычно - и заметил вращение земли. Граница солнца и тени на доме напротив, на уровне второго этажа - ступенчатая. Ведь это же - впервые, наверное, я это сказал себе - не что иное, как тень моего дома, а выступы - это трубы. Ведь когда-то дом топился дровами! Удивлен? Но не только этим. Буквально на глазах эти черные "зубы", тени труб - двигаются по фасаду напротив и затемняют чье-то окно, а другое открывают солнцу, но главное для меня - от этого меняется и освещенность моей квартиры.

Вдруг отраженный луч озарил мой любимый цветок на тумбочке, и я увидел бутоны! Ура! Я пошел в соседнюю комнату, чтобы это чудо увидела и жена - но, когда мы пришли в кабинет…цветок погас! И озарена была уже книжная полка - сияло уже другое окно напротив. Меня даже качнуло. Как быстро, оказывается, кружится земля, и все меняется. И я, впервые за долгое время, вдруг ощутил себя на планете, а не в Сети. И вернулось мощное ощущение жизни, до этого почти "отключенное".

Елена Чижова. Фото: Из личного архива

Елена Чижова: Главное - организовать свой день

- Жизнь в самоизоляции для меня привычна. Тут самое главное - организовать свой день, - советует писатель, лауреат премии "Русский Букер" 2009 года Елена Чижова (Петербург). - По утрам я как всегда работаю. Пишу новый роман, надеюсь закончить к будущей зиме.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Писательница Гузель Яхина рассказала, что делает в самоизоляции

После обеда занимаюсь разными домашними делами - кстати говоря, отличный способ скоротать карантинное время. Всю неделю с пылесосом и тряпкой в руках приводила в порядок нашу домашнюю библиотеку. Обнаружила множество книг, которые считала потерянными. Теперь их читаю, вернее, перечитываю.

В ближайших планах: сшить летний пиджак (ткань куплена еще в феврале) и разобрать наконец кладовку.

Привыкаю общаться с друзьями по WhatsApp-у и по Скайпу. Вроде бы пока получается, но живого общения не хватает. Утешаю себя тем, что эта жизнь взаперти рано или поздно закончится - тогда и наверстаем.

"РГ" продолжит публиковать рассказы известных людей о своей самоизоляции.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Культура Театр Общество Ежедневник Образ жизни Общество Ежедневник Светская хроника Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва COVID-19. Мы справимся! Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Собянин: Повышение детских пособий - мера не временная, а постоянная
Андрей Воробьев: Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства