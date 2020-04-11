Как соблюдают режим самоизоляции актеры, режиссеры и писатели

"Российская газета" продолжает рассказывать, как проводят время в самоизоляции актеры, режиссеры и писатели.

Юрий Грымов. Фото: Пресс- служба театра "Модерн"

Юрий Грымов: Какой яркой будет наша встреча после долгого перерыва!

- Сегодня театр словно поставили на паузу, рассказал "РГ" Юрий Грымов, художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн". - В подобных условиях мы оказываемся впервые, и каждый пытается по-своему заполнить эту паузу как может. Многие театральные коллективы принялись выкладывать в сеть съемки своих спектаклей.

Казалось бы, в условиях всеобщего карантина, когда люди заперты дома в четырех стенах без возможности посещать любимые учреждения культуры, идея с онлайн-трансляциями буквально "лежит на поверхности". Однако они встретили довольно сдержанный отклик от зрителей, хотя я лично видел эти спектакли вживую - постановки прекрасные! Актерская игра на уровне, режиссерские решения поражают.

Почему же зрители так восприняли это сейчас? На мой взгляд, все очевидно просто: театр - это таинственное, живое, волшебное действо. Это то, что происходит здесь и сейчас. Он неповторим, и в этом заключается его сложность. Транслировать чудо на расстоянии, еще и в онлайн-режиме - идея крайне неоднозначная, и комментарии зрителей - лучшее тому подтверждение. Я категорически против такого подхода.

Театр "Модерн" всегда за общение, и в условиях самоизоляции мы продолжаем вести диалог со зрителем. Актеры театра читают на камеру стихотворения и прозу. Иногда я выхожу в эфиры в своих социальных сетях, где с удовольствием отвечаю на вопросы наших зрителей.

Также мы не останавливаем подготовку к премьерным спектаклям, проводим онлайн-репетиции с актерами, пользуясь онлайн-конференциями. Но от идеи выкладывать записи спектаклей в сеть мы отказались, так же как от проведения лекций в режиме онлайн, т.к. они требуют тщательной подготовки. Подобные эксперименты могут отпугнуть зрителей от просмотра тех же спектаклей вживую, когда появится такая возможность. На мой взгляд, это убивает интерес к театру.

Мы с нетерпением ждем, когда сможем увидеться со своим зрителем лицом к лицу, глаза в глаза. Только представьте, какой яркой будет эта встреча, когда, после долгого перерыва, мы сможем выйти на большую сцену театра "Модерн", чтобы вместе вновь создать и пережить чудо. Это будут уникальные спектакли. Так что увидимся в театре "Модерн"!

Анвар Либабов. Фото: Из личного архива

Анвар Либабов: Раз в неделю езжу в наш театр, поливаю цветы

- Я быстро адаптируюсь к внешним условиям, - признался Анвар Либабов, актер клоун-мим-театра "Лицедеи" (Петербург). - Школа "Лицедеев" воспитала в нас самодостаточность и самостоятельность, независимость. Поэтому мы и на необитаемом острове выжить сможем!

Отношусь к этому времени как к нежданному отпуску, но за свой счет! По сути, занимаюсь обыденными домашними делами, кухарю, хожу за хлебом и молоком, выгуливаю собаку, кормлю домашних питомцев и убираю за ними. А в перерывах слушаю, смотрю, читаю - музыку, стихи, кино. Все прозаично, ничего оригинального. Раз в неделю езжу в наш театр, поливаю цветы, проветриваю фойе…

А было время, когда много работал, без продыху, помню, на издыхание прямо. С утра пораньше - киносъемки, потом в театр до полуночи. И театр-цирк "Кракатук", и спектакль в "Приюте комедианта", и антрепризы, и гастроли, с поезда в самолет, в метро и на маршрутке - домой. Спать, спать, спать, выходные назывались "отсыпные". И мечтал, и думал, когда ж всё это закончится, и можно будет выспаться и ничегонеделанием заниматься? И вот оно пришло! Отоспался. Бока намял и отлежал.

Валерий Попов. Фото: Из личного архива

Валерий Попов: Я ощутил вращение Земли

- Свобода от ежедневной монотонной работы, прикованности к ноутбуку открывает глаза, пробуждает чувства, - говорит писатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. - Я повернулся к окну и увидел, что пришла весна. Солнце, всю зиму здесь отсутствующее, наконец-то, "спустило ногу" в наш двор-колодец и дотянулось с крыши до окон второго этажа.

Правда, оно коснулось лишь окон напротив, я к этому привык, но и отраженный свет радует, моя квартира озарена - впервые в этом году. Или - впервые заметил? Праздник этот не отменит никакой карантин. Наоборот, карантин мне его подарил.

И поскольку времени у меня больше, чем всегда, я смотрел вокруг дольше, чем обычно - и заметил вращение земли. Граница солнца и тени на доме напротив, на уровне второго этажа - ступенчатая. Ведь это же - впервые, наверное, я это сказал себе - не что иное, как тень моего дома, а выступы - это трубы. Ведь когда-то дом топился дровами! Удивлен? Но не только этим. Буквально на глазах эти черные "зубы", тени труб - двигаются по фасаду напротив и затемняют чье-то окно, а другое открывают солнцу, но главное для меня - от этого меняется и освещенность моей квартиры.

Вдруг отраженный луч озарил мой любимый цветок на тумбочке, и я увидел бутоны! Ура! Я пошел в соседнюю комнату, чтобы это чудо увидела и жена - но, когда мы пришли в кабинет…цветок погас! И озарена была уже книжная полка - сияло уже другое окно напротив. Меня даже качнуло. Как быстро, оказывается, кружится земля, и все меняется. И я, впервые за долгое время, вдруг ощутил себя на планете, а не в Сети. И вернулось мощное ощущение жизни, до этого почти "отключенное".

Елена Чижова. Фото: Из личного архива

Елена Чижова: Главное - организовать свой день

- Жизнь в самоизоляции для меня привычна. Тут самое главное - организовать свой день, - советует писатель, лауреат премии "Русский Букер" 2009 года Елена Чижова (Петербург). - По утрам я как всегда работаю. Пишу новый роман, надеюсь закончить к будущей зиме.

После обеда занимаюсь разными домашними делами - кстати говоря, отличный способ скоротать карантинное время. Всю неделю с пылесосом и тряпкой в руках приводила в порядок нашу домашнюю библиотеку. Обнаружила множество книг, которые считала потерянными. Теперь их читаю, вернее, перечитываю.

В ближайших планах: сшить летний пиджак (ткань куплена еще в феврале) и разобрать наконец кладовку.

Привыкаю общаться с друзьями по WhatsApp-у и по Скайпу. Вроде бы пока получается, но живого общения не хватает. Утешаю себя тем, что эта жизнь взаперти рано или поздно закончится - тогда и наверстаем.

"РГ" продолжит публиковать рассказы известных людей о своей самоизоляции.

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