На Кубани потушили крупный лесной пожар

В районе поселка Планческая Щель Северского района удалось ликвидировать обнаруженный накануне крупный пожар лесной подстилки.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 11.30 загорание ликвидировали.

"Всего к тушению пожара привлечено 267 человек и 31 единица техники, - сообщили в ведомстве. - Для мониторинга сложившейся обстановки применялся беспилотник. Угрозы населенным пунктам не было. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю работал оперативный штаб по пожароопасной обстановке. Ситуация находилась на особом контроле".

Как уже сообщалось, вчера огонь охватил 20 гектаров леса, в труднодоступной местности и в четырех километрах от населенного пункта. Утром площадь пожара удалось сократить до 400 квадратных метров.

С начала этой неделе на Кубани произошло 12 лесных пожаров. Всего было привлечено 500 человек и 60 единиц техники. Самая трудная ситуация сложилась в Туапсинском районе - там был введен режим ЧС и пожар тушили с помощью авиации: двух вертолетов Ми-8 и Ка-32 и самолете Бе-200. На очаги возгорания они сбросили около 600 тонн воды.