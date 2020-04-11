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11.04.2020 19:02
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

В Астрахани запустят платформу для выдачи пропусков с QR-кодом

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Астраханской области с понедельника запустят электронную платформу выдачи пропусков для передвижения по региону.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Их придется оформлять, если гражданину потребуется выйти из дома не только на работу или для посещения близлежащего магазина. Электронный пропуск потребуется, чтобы выехать на помощь пожилому родственнику, в медучреждение, в целях волонтерства или по другой уважительной причине.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, для получения пропуска нужно будет заполнить специальную форму на сайте регионального правительства, сообщив свои данные, причину, дату, время выхода из дома и точный маршрут. После рассмотрения заявки разовый пропуск с QR-кодом придет на электронную почту.

Пропуск вместе с удостоверением личности нужно будет предъявлять сотрудникам полиции, отмечается в сообщении.

Как писала "РГ" в конце марта в регионе были введены спецпропуска с голограммой для передвижения работающих граждан.

Digital Технологии Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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