В Астрахани запустят платформу для выдачи пропусков с QR-кодом

В Астраханской области с понедельника запустят электронную платформу выдачи пропусков для передвижения по региону.

Их придется оформлять, если гражданину потребуется выйти из дома не только на работу или для посещения близлежащего магазина. Электронный пропуск потребуется, чтобы выехать на помощь пожилому родственнику, в медучреждение, в целях волонтерства или по другой уважительной причине.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, для получения пропуска нужно будет заполнить специальную форму на сайте регионального правительства, сообщив свои данные, причину, дату, время выхода из дома и точный маршрут. После рассмотрения заявки разовый пропуск с QR-кодом придет на электронную почту.

Пропуск вместе с удостоверением личности нужно будет предъявлять сотрудникам полиции, отмечается в сообщении.

Как писала "РГ" в конце марта в регионе были введены спецпропуска с голограммой для передвижения работающих граждан.