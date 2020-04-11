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11.04.2020 11:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму отменят вахтовый метод на стройках и запретят посещать кладбища

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму будет введен запрет на проведение работ вахтовым методом, с завозом рабочей силы из других регионов РФ, и посещение кладбищ на время действия особого режима перемещений на полуострове. По настоянию Роспотребнадзора такое решение принято на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Решение о временном запрете вахтового метода затронет в основном крупные строительные объекты на полуострове, которым сейчас вновь разрешили возобновить работы.

- К нам уже обращаются с предложениями: давайте мы привезем людей с тестами на коронавирус. Мы отвечаем - нет, - сказал Сергей Аксенов. - Те строители, которые уже находятся здесь, они должны доработать свою вахту. Но новых мы допускать не будем.

Такое решение связано с тем, что согласно данным медицинской статистики, коронавирус стал распространяться в результате миграции граждан между регионами РФ. Кроме того, практика показывает, что тесты не всегда могут выявит заболевание. Больной COVID-19, выявленный за последние сутки в Ялте, дважды проходил тестирование и показывал отрицательный результат. И только третье тестирование смогло выявить заболевание.

Также по просьбе главы межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской в Крыму временно запретят посещать кладбища, за исключением тех случаев, когда это связано с погребением. Такое решение принято накануне христианского праздника Пасхи и следующей за ней "родительской недели".

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- Многие регионы уже ввели такой временный запрет, - сказал Сергей Аксенов. - Если основные конфессии поддерживают такое решение, прошу крымчан отнестись к этому серьезно.

По последним данным за минувшие сутки в Крыму выявлен один новый заболевший COVID-19. Это житель Ялты уже находившийся под медицинским наблюдением в связи с тем, что в семье коронавирусом заболела супруга. Мужчина с 27 марта находился в отдельном боксе и ни с кем кроме специалистов не контактировал. Всего в Крыму выявлено 29 случаев заражения коронавирусом. Из них 12 человек уже выздоровели.

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