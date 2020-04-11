В Крыму отсрочили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции

Штрафы за нарушение режима самоизоляции начнут взимать с крымчан со среды 15 апреля. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирсной инфекции сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- До среды будем проводить только профилактические беседы, - сказал Аксенов. - Штрафы должны взиматься с соблюдением социальной справедливости. Никто из крымчан, которые вышли в ближайший магазин или аптеку, не должны пострадать.

Вместе с тем, Аксенов отметил, что не считает введение высоких штрафов в Крыму необоснованной мерой. Эпидемиологическая ситуация на полуострове не должна выйти из под контроля, подчеркнул глава республики, в противном случае регион ждет тяжелый сценарий.

10 апреля Государственный совет Крыма принял нормативный акт об ужесточении наказания за необоснованное нарушение режима самоизоляции. Для физических лиц размер штрафа составит 4 - 5 тысяч рублей. Для юридических лиц он может достигать 500 тысяч рублей. Эта вынужденная мера была продиктована безответственным отношением многих крымчан к необходимости соблюдения режима самоизоляции. К концу второй недели карантина, сотни жителей городов стали выходить в общественные места, по одному и компаниями гулять в парках. На дорогах вновь появились автомобильные пробки. Такая ситуация вызвала справедливое негодование той части крымчан, которые ответственно отнеслись к рекомендации органов власти оставаться дома.