Госсовет Крыма ужесточит наказания за нарушение самоизоляции

По его словам, необходимость ужесточения наказания вызвана безответственным отношением значительной части крымчан к необходимости находиться дома и не покидать жилье без крайней необходимости.

К концу второй недели карантина жители городов стали массово выходить в общественные места, пользоваться личным и муниципальным транспортом. В Симферополе и других городах, несмотря на закрытые учреждения и организации, возникли пробки на дорогах. Такая ситуация вызывает справедливое негодование крымчан, соблюдающих предписанные ограничения.

- Мы договорились, сегодня будет проведена сессия Государственного совета, будут собраны подписи депутатов, будет заключено соглашение с МВД, - сказал Сергей Аксенов. - По примеру Москвы МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и автомобили, за нарушение правил самоизоляции.

- Сегодня Госсовет внесет изменения в региональный закон об административных правонарушениях, - пояснил "РГ" первый вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс. - Новая статья федерального КоАП 20.6.1 устанавливает ответственность за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. В нашем законе мы конкретизируем эти правила и ответственность за их нарушение. К примеру, работает торговая точка, которая должны быть закрытой во время режима повышенной готовности, а в КоАПе ответственность конкретно за это нарушение не предусмотрена. Такая же ситуация с поездками на автомобилях. Сегодня мы такие ситуации четко пропишем.

По данным вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко, размеры штрафа будут колебаться в пределах от 4000 до 500 000 рублей. Заплатить 4000 рублей придется физическим лицам при первом нарушении. При повторном нарушении наказание составит 5000 рублей. Размер штрафа для должностных лиц - от 30 до 40 тысяч рублей. В случае повторного нарушения - от 40 до 50 тысяч рублей. Юрлица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей, а в случае повторения - от 300 до 500 тысяч. Нарушение самоизоляции с использованием машины повлечет штраф в размере 5000 рублей.

Напомним, в Республике Крым до 30 апреля продлен режим самоизоляции. Дома и квартиры разрешено покидать только для похода в магазин, выгула домашних животных в ста метрах от дома и выноса мусора. Исключение сделано для работников жизненно важных предприятий непрерывного цикла, которые продолжают работу. Также разрешено навещать пожилых и больных граждан, отвозя им продукты и лекарства.