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10.04.2020 11:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госсовет Крыма ужесточит наказания за нарушение самоизоляции

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Государственный совет Крыма соберется на внеочередную сессию, чтобы установить размеры штрафов за различные виды нарушений режима самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, необходимость ужесточения наказания вызвана безответственным отношением значительной части крымчан к необходимости находиться дома и не покидать жилье без крайней необходимости.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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К концу второй недели карантина жители городов стали массово выходить в общественные места, пользоваться личным и муниципальным транспортом. В Симферополе и других городах, несмотря на закрытые учреждения и организации, возникли пробки на дорогах. Такая ситуация вызывает справедливое негодование крымчан, соблюдающих предписанные ограничения.

- Мы договорились, сегодня будет проведена сессия Государственного совета, будут собраны подписи депутатов, будет заключено соглашение с МВД, - сказал Сергей Аксенов. - По примеру Москвы МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и автомобили, за нарушение правил самоизоляции.

- Сегодня Госсовет внесет изменения в региональный закон об административных правонарушениях, - пояснил "РГ" первый вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс. - Новая статья федерального КоАП 20.6.1 устанавливает ответственность за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. В нашем законе мы конкретизируем эти правила и ответственность за их нарушение. К примеру, работает торговая точка, которая должны быть закрытой во время режима повышенной готовности, а в КоАПе ответственность конкретно за это нарушение не предусмотрена. Такая же ситуация с поездками на автомобилях. Сегодня мы такие ситуации четко пропишем.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По данным вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко, размеры штрафа будут колебаться в пределах от 4000 до 500 000 рублей. Заплатить 4000 рублей придется физическим лицам при первом нарушении. При повторном нарушении наказание составит 5000 рублей. Размер штрафа для должностных лиц - от 30 до 40 тысяч рублей. В случае повторного нарушения - от 40 до 50 тысяч рублей. Юрлица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей, а в случае повторения - от 300 до 500 тысяч. Нарушение самоизоляции с использованием машины повлечет штраф в размере 5000 рублей.

Напомним, в Республике Крым до 30 апреля продлен режим самоизоляции. Дома и квартиры разрешено покидать только для похода в магазин, выгула домашних животных в ста метрах от дома и выноса мусора. Исключение сделано для работников жизненно важных предприятий непрерывного цикла, которые продолжают работу. Также разрешено навещать пожилых и больных граждан, отвозя им продукты и лекарства.

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