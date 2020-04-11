В Челябинской области подтверждены еще шесть случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждены еще шесть заражений коронавирусом. У пяти человек получены условно положительные результаты теста, сообщили в субботу в региональном минздраве.

- Число заболевших достигло 42, условно зараженных - 6,- пояснили в ведомстве. - Между тем, 11 пациентов уже переболели и выписаны. Таким образом на госпитализации остается 31 человек: 10 - в Челябинске, шесть - в Магнитогорске, пять - в Кизильском районе, четверо в Бредах, по двое - в Снежинске и Верхнеуральске и один человек - в Аше.

За сутки проведено 1260 тестов. Всего на коронавирус проверено более 19 тысяч южноуральцев.

Несмотря на теплую погоду гражданам рекомендуют оставаться дома. Полицейский контроль за соблюдением режима самоизоляции усилен. В том числе и в местах отдыха, на территории природных и туристических объектов.